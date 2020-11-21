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حقق أويتا ترينيتا فوزا ثمينا وتغلب على كاواساكي فرونتال 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، وصعد كاشيما أنتلرز إلى المركز الرابع بالفوز على فيجالتا سينداي 3 / 1 .

وفي مباراتين أخريين، حقق كونسادول سابورو انتصارا كبيرا وتغلب على شيميزو إس بالس 5 / 1 كما تغلب ساجان توسو على كاشيوا ريسول 2 / 1.

وحسم أويتا ترينيتا مباراته أمام المتصدر كاواساكي فرونتال بهدف وحيد سجله ناوكي نومورا في الدقيقة 36 من ضربة جزاء احتسبها الحكم مع طرد شوجو تانيجوتشي من صفوف كاواساكي فرونتال.

ورفع أويتا ترينيتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد كاواساكي فرونتال عند 72 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه جامبا أوساكا صاحب المركز الثاني.

وقفز كاشيما أنتلرز إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 52 نقطة، ومتأخرا بفارق الأهداف فقط خلف ناجويا جرامبوس صاحب المركز الثالث، بعدما تغلب 3 / 1 على فيجالتا سينداي الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وتقدم كاشيما أنتلرز بثلاثة أهداف سجلها ايفيرالدو وجوان ألانو وأياسي يويدا في الدقائق 47 و58 و63 ثم رد فيجالتا سينداي بهدف وحيد سجله شون ناجاساوا في الدقيقة 77.

وتغلب كونسادول سابورو على شيميزو إس بالس 5 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد شيميزو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وافتتح شميزو التسجيل بهدف أحرزه هوانج سيوك هو بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة.

وبعدها رد كونسادول سابورو بخمسة أهداف سجلها أندرسون لوبيز (الهدفان الأول والثاني في الدقيقتين 17 من ضربة جزاء و36، وكيم مين تاي وجاي بوثرويد وأكيتو فوكوموري في الدقائق 40 و64 و73 .

كذلك تغلب ساجان توسو على كاشيوا ريسول 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد كاشيوا ريسول عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ساجان توسو بهدفين سجلهما دايشي هاياشي وفوشي هوندا في الدقيقتين 53 و66 ثم رد كاشيوا ريسول بهدف للاعب ميكاييل أولونجا في الدقيقة 87.