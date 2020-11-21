وزير التعليم العالي يتفقد المتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية للمتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان، وذلك برفقة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.



وشاهد الوزير، العديد من اللوحات الفنية المتميزة وبعض أعمال النحت التي يتفرد المتحف بها، وأعرب عن إعجابه بما شاهده من أعمال فنية داخل المتحف.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن المتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان سيعد إضافة قوية للمتاحف في مصر، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة الأعمال الفنية في الوقت المحدد لها، تمهيدا لافتتاح المتحف خلال الفترة القادمة.



وجاءت الزيارة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي يعقد اليوم بجامعة حلوان.