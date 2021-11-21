سقوط أموال من شاحنة يتسبب في تدافع على طريق سريع بأمريكا

أدى سقوط أموال من شاحنة كانت تسير فى طريق سريع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تدافع جنونى ما استدعى تدخل الشرطة.



وأظهرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تدفق الأموال من الشاحنة، والناس يهرعون لالتقاط ما استطاعوا منها.

ووقع الحادث صباح الجمعة فى طريق سريع يمر بمنطقة سان دييجو، فى ولاية كاليفورنيا.



وقالت الشرطة إن مشهد الأموال ملقاة على الطريق دفع بالسائقين إلى ترك مركباتهم، وعرقلة المرور.



واعتقلت الشرطة عددا منهم، وطالبت الذين أخذوا أموالا بإعادتها.



وحدث ذلك بعدما انفتح باب إحدى الشاحنات، فسقطت منها أكياس الأوراق النقدية تباعا، وتبعثرت على الطريق السريع فى التاسعة والربع صباحا، وفقا لشبكة بى بى سى البريطانية.



وقال الشرطى فى دوريات الطرق السريعة، جيم بيتونكور: «لسبب من الأسباب أخذت الأموال تتدفق من الشاحنة. وأصبحت الأوراق النقدية تتطاير على الطريق السريع».



وأظهرت صور بثتها، ديمى باجبى، على الانترنت حركة المرور متوقفة على الطريق والناس يلتقطون ويلعبون بالأوراق النقدية من فئة 1 دولار و20 دولارا.



وعلقت تقول: «هذا أغرب شىء شاهدته فى حياتى». وأظهرت الصور بعدها الطريق، الكثيف الحركة عادة، مهجورا تماما.



وجاء فى وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة اعتقلت شخصين.



وقالت شرطة الطرق السريعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالى إف بى آى تولى التحقيق فى القضية وطالب كل من أخذ أموالا أن يتواصل مع المكتب.



وقال قائد الشرطة، كورتيس مارتن، مساء الجمعة إن عددا من الذين أخذوا أموالا أعادوها إلى الشرطة.



وأضاف: «الناس أعادوا الكثير من الأموال. دون أن يحدد مبلغا معينا. «لقد أخذوا كثيرا».