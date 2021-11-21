استمرار أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الأسكندرية

تواصل شركتا الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية سحب تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين، و"التي استمرت في الهطول باستمرار دون توقف"، بحسب بيان صحفي.

وأجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة لتفقد مناطق تجمعات مياه الأمطار والدفع بعدد من البدالات والطلبات الغاطسة لتخفيف الاحمال على شبكة الصرف الصحي.

وشملت الجولة مناطق شارع ٢٥ مع المستشارين بمحيط قسم منتزة ثان، شارع ٤٥ قبلي وبحري، شارع مصطفى كامل عزبة الشامي والجزارين، منتصف شارع البيطاش، وأول شارع شهر العسل، مثلث الشركات العجمي.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة وغير مسبوقة على جميع مناطق المحافظة، والشركة تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

كما تفقد معدات وفرق طوارئ الشركة في جولة ميدانية بمرافقة جميع مسئولي الشركة لمتابعة الموقف ورفع تجمعات مياه الأمطار وإنهاء بلاغات المواطنين.

وناشد مواطني المحافظة، بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم وقوفهم أو وقوف السيارات في أماكن يحتمل فيها سقوط الأشجار أو البلكونات القديمة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو الإنارة، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن للشركة ١٧٥ أو على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.