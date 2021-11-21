عرض أول بدلة مصنوعة من شوارب الرجال بأستراليا

عرضت دار أزياء أسترالية تصميما فريدا لأول بدلة فى العالم مصنوعة من شعر شوارب الرجال، فى مبادرة لافتة للمشاركة فى حملة شهر نوفمبر العالمية للتوعية بأخطر الأمراض التى تصيب الرجال.



وتعاونت مجموعة «بوليتيكس» الأسترالية لملابس الرجال مع المصممة وخبيرة الفن البصرى باميلا كليمان لحياكة بدلة رجالية باستخدام شعر الشارب والقماش دعما لحركة «موفمبر»، وهى حملة سنوية لتشجيع الرجال فى جميع أنحاء العالم على إطلاق شواربهم فى شهر نوفمبر، بهدف زيادة الوعى بالمشكلات الصحية الخطيرة التى تصيب الرجال مثل سرطان البروستات، وفقا لموقع الرؤية.



وذكرت دار بوليتيكس أن بدلة «مو هير» مصنوعة من قماش خاص ابتكرته الفنانة البصرية باميلا، والتى حصلت على شعر الشوارب من قبل شركة تدير برنامجا مخصصا لإعادة الشعر المجموع من مختلف صالونات الحلاقة.



وأشارت إلى أن الفنانة المقيمة فى ملبورن، لديها دافع حقيقى وراء دعم مبادرة موفمبر، وهو تأثرها بحادثة وفاة زوجها نتيجة إصابته بسرطان البروستات والقولون.



ومع انتشار أخبار مشاركتها فى المبادرة بدأت باميلا فى تلقى طرود محملة بشعر الشارب من مختلف أنحاء استراليا.



وعلى الرغم من عدم تأكيدها عرض بدلة شعر الشارب للبيع التجارى، أوضحت دار الأزياء أن البدلة مبطنة من الداخل بالقماش الخاص تجنبا لتعرض من يرتديها للمضايقة من ملمس الشعر.