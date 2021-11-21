 تدريب أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا على إدخال بنوك الأسئلة بالمنظومة الإلكترونية - بوابة الشروق
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تدريب أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا على إدخال بنوك الأسئلة بالمنظومة الإلكترونية

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:09 م

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، ورشة عمل متخصصة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي بكليات: "الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض"، والمستهدف بها تنفيذ الأسبقية الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية؛ للتدريب على كيفية إدخال بنوك الأسئلة على نظام الاختبارات الإلكترونية، وربط كل سؤال بمخرجات التعلم، بناءً على مستوى الصعوبة لكل سؤال، كما تم عقد تدريب عملي لمديري النظام لشرح كيفية تكوين الاختبار بالشكل النهائي.

وقام بالتدريب مهندسون من الشركة المُنفذة لمنظومة الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور 150 متدربا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات القطاع الطبي، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد مكرم محمد زكي المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور أحمد سمير مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير الوحدة، والدكتور ياسر ماهر مدير وحدة البوابة الإلكترونية، والدكتورة أسماء عبدالحميد مدير مركز القياس والتقويم الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية رفع الوعي المهني، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باستخدام بنوك الأسئلة لجميع المقررات الدراسية، بما يعكس مدى اهتمام الجامعة في تحقيق معايير الكفاءة والجودة والشفافية في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، ويضمن تطبيق أحدث الطرق لقياس مخرجات التعليم المستهدفة وفقاً لمعايير عالمية معترف بها.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اختبارات تجريبية بعد تحميل بنوك الأسئلة على النظام، تمهيدًا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام لجميع كليات القطاع الطبي.


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