 القوات الاسرائيلية تقتحم مُخيم شعفاط الذي كان يسكن به مُنفذ عملية القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الاسرائيلية تقتحم مُخيم شعفاط الذي كان يسكن به مُنفذ عملية القدس

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:40 م

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مخيم شعفاط، الذي كان يسكن به الاستشهادي فادي أبو شخيدم مُنفذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب أحد أبواب المسجد الأقصى صباح اليوم.

وداهمت القوات، حسب القناة السابعة الإسرائيلية، منزل أبو شخيدم العضو في حركة حماس والذي كان يعمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنود الاحتلال وهم يقومون بالاعتداء بالضرب المبرح على سكان المخيم.

وأسفرت عملية الهجوم صباح اليوم عن مقتل إسرائيلي. وأظهر فيديو تداول على مواقع التواصل شرطيا إسرائيليا مُصابا برصاصة في وجهه ولا يحرك ساكنا.


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