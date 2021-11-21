أديل تصدر ألبومها الغنائى الجديد «30»

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أصدرت نجمة الغناء البريطانية أديل أول ألبوم لها منذ ست سنوات، الجمعة، وأبدى النقاد والجمهور على حد سواء إعجابهم بالألبوم الذى قالت إنها كانت تسعى من خلاله إلى شرح مسألة طلاقها لابنها الصغير.

يحمل الألبوم اسم «30»، وهو رابع ألبوم مسجل لأديل التى أصبحت واحدة من أنجح المغنيات وكاتبات الأغانى على الإطلاق بفضل أغانيها التى تدور حول الانفصال والأسف والحنين، وتتصدر القوائم الموسيقية.

وأشاد النقاد بصدق أديل فى الألبوم الذى وصفته بأنه «حساس»، ويبدأ بمقاطع صوتية مؤثرة تتحدث فيها المغنية المعروفة بشخصيتها الكتومة مع ابنها أنجلو (9 أعوام).

ويأتى صدور ألبوم «30» بعد أعوام من فوز ألبومها السابق «25» بجائزة جرامى. ومثل ألبوماتها السابقة يحمل الألبوم رقما يرمز إلى مرحلة عمرية مهمة فى حياتها، وفقا لموقع إندبندنت عربية.

وأعلنت أديل انفصالها عن زوجها سايمون كونيكى فى 2019، وعادت إلى الساحة الغنائية الشهر الماضى بأغنية سردية مصحوبة بعزف على البيانو هى «إيزى أون مى»، أو (ترفق بى) التى سرعان ما أصبحت على قمة قوائم الموسيقى فى أنحاء العالم.