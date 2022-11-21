نائب ديمقراطي: قرار ماسك بإعادة حساب ترامب على تويتر بأنه خطأ فادح

أعرب الديمقراطيون عن أسفهم لإعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر ، ووصف عضو مجلس النواب بالحزب الديمقراطي آدم شيف هذه الخطوة بأنها "خطأ فادح".

وأشار النائب عن ولاية كاليفورنيا إلى أن ترامب استخدم تويتر لتشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقال شيف يوم الأحد على قناة "إن بي سي" "كما أظهرنا في جلسات استماع 6 يناير، إن الرئيس استخدم تلك المنصة للتحريض على هذا الهجوم على مبنى الكابيتول. وتصريحاته حول نائب الرئيس- نائبه هو- عرضت حياة مايك بنس للخطر".

وأعلن إيلون ماسك يوم السبت أن عودة الرئيس السابق إلى المنصة مرحب به، وذلك بعد أن حظر تويتر ترامب في أعقاب حصار 6 يناير .

واحتفل الجمهوريون بقرار ماسك ، على الرغم من أن ترامب لم يستأنف التغريد حتى بعد ظهر يوم الأحد.