البرلمان الأوروبي يقطع علاقاته مع إيران بسبب النزاع بشأن الاحتجاجات

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن نواب البرلمان سيقطعون علاقاتهم مع المسؤولين والمؤسسات في إيران ردا على قيام طهران بفرض سلسلة من العقوبات على أعضاء البرلمان.

وتابعت ميتسولا "لن نتعامل بعد الآن مع السلطات الإيرانية".

وتسبب الرد العنيف من السلطات الإيرانية على المحتجين المناهضين للحكومة في قيام الاتحاد الأوروبي بفرض سلسلة من العقوبات على إيران، والتي فرضت بدورها عقوبات مضادة على نواب البرلمان الأوروبي، حيث منعت بعضهم من زيارة إيران.

وأكدت ميتسولا: "ردا على العقوبات الإيرانية غير المقبولة ضد هذا المجلس، لن يكون هناك أي اتصال مباشر بين وفود ولجان البرلمان الأوروبي مع نظرائهم الإيرانيين حتى إشعار آخر".

وأضافت "لن نتجاهل من يتطلعون إلينا في شوارع إيران. نحن معكم. سوف نظل معكم".