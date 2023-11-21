نتنياهو: حرب غزة مستمرة واستعادة الرهائن ستكون على مراحل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب مراحل واستعادة الرهائن ستكون على مراحل كذلك.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة، "سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن".

وأكد نتنياهو أن الصليب الأحمر سيزور الرهائن الذين لن يتم الإفراج عنهم.

وتابع "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وذكر نتنياهو أنه طلب تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحسين ظروف الاتفاق وهو تم بالفعل، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل، بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال هنية في بيان "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، لكن عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، قال لقناة الجزيرة إن المفاوضات تتركز على مدة الهدنة وترتيبات إيصال المساعدات إلى غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس، بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.