ربطت جماعة الحوثي اليمنية، الإفراج عن السفينة التي تحتجزها وتقول إنها إسرائيلية، بوقف العدوان على غزة.

وقال القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على موقع «إكس»، اليوم الثلاثاء: «إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية، فما قامت به البحرية يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل».

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

والعملية التي نفذتها جماعة الحوثي، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان «أنصار الله» أنهم سيستهدفون أي سفينة إسرائيلية أو تابعة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن السفينة التي احتجزها الحوثيون في اليمن ليست إسرائيلية، ولا توجد أية اتصالات معها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذه سفينة دولية تحمل علم الباهاما واليابان ولديها ملكية بريطانية، واصفا العملية بأنها قرصنة إرهابية، تضر بمسارات البحر الأحمر.