رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وأعلن ميشيل ذلك، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال ميشيل: "أمر طيب أن أعود إلى كييف- بين الأصدقاء".

كما وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف، اليوم، في ثاني زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ توليه مهام منصبه.

وقال الوزير: "أنا هنا مرة أخرى، لأتعهد أولا بمزيد من الدعم، ولإظهار تضامننا وارتباطنا العميق وإعجابنا بالمعركة الشجاعة والباسلة والمكلفة التي تدور هنا".

ويتضمن برنامج زيارة بيستوريوس عقد محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عمروف.

يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زار كييف أمس الاثنين.

وزار بيستوريوس كييف للمرة الأولى في فبراير الماضي، بعد نحو ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين الدستورية كوزير للدفاع. وفي ذلك الوقت كان قد وعد القيادة الأوكرانية بأنه سيسلم أكثر من 100 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" القديم. ومن المفترض أن يتم تسليمها على مراحل بحلول الربع الثاني من عام 2024 على أقصى تقدير.

وفي بداية زيارته الثانية أعاد بيستوريوس إلى الأذهان ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا خلال احتجاجات "ميدان" الموالية لأوروبا في كييف قبل عقد من الزمن.

وقال بيستوريوس: "خرج أفراد شجعان من جميع الأعمار إلى الشوارع من أجل الحرية والتقارب مع أوروبا ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك". ووضع الوزير ورود حمراء على نصب تذكاري مؤقت للضحايا.

يُذكر أن الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الاحتجاجات تحل اليوم الثلاثاء (21 نوفمبر). وأدت الاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أشهر في كييف في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. ولقي عشرات المتظاهرين و17 رجل شرطة حتفهم في المظاهرات بعد تعرضهم لإطلاق النار. ونتيجة للاحتجاجات احتلت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود وضمتها إليها بعد وقت قصير، ثم دعمت موسكو الانفصاليين في شرق أوكرانيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك لسنوات، وشنت غزوا على أوكرانيا في فبراير 2022 والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.

وتحتفل أوكرانيا بيوم الكرامة والحرية يوم 21 نوفمبر، والذي تم تحديده بموجب مرسوم رئاسي في 13 نوفمبر 2014 تكريما لبداية حدثين مهمين في تاريخ أوكرانيا الحديث في هذا اليوم، هما الثورة البرتقالية عام 2004 وثورة الكرامة عام 2013.