نشر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صورا لسيدة فلسطينية معتقلة بسبب مناصرتها لغزة.



وقال "بن غفير"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قبل نحو أسبوعين نشرت صاحبة العمل في مدينة قلقيلية صورا للإسرائيليين المختطفين وسخرت منهم عبر الإنترنت".



وأضاف: "بعد أن قام جيش الاحتلال بتفكيك عملها، اعتقلتها شرطة الاحتلال، ليلة السبت، وجرى التقاط صورة لها، مع العلم الذي تحبه كثيرًا"، متابعا: "بدأنا نتحدث معهم باللغة التي يفهمونها.. هكذا تماما".



ولقى منشور وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تفاعلا شرسا وهجوما واسعا من قبل الإسرائيليين، الذين أدانوا عمله واعتقاله للسيدة الفلسطينية، والتحقير من صورة علمهم بإرغمها على التصوير معه.



وقال جيل فيلدمان: "وحده من يكره الوطن يحول علمه إلى أداة لمعاقبة الآخرين.. ‏نحن نستحق الأفضل.. ‏سنكون أفضل حالا بدونك".





רק אדם ששונא את המדינה הופך את הדגל שלה לכלי שאיתו מענישים אחרים.

מגיע לנו יותר טוב.

יהיה לנו יותר טוב, בלעדיך. — Gil Feldman (@feldman_gil) November 19, 2023



وقالت يافا تيبيجي: "علمنا ليس عقابا!.. لا تعاقبوا مؤيدي الإرهاب بها.. لا أحد يستحق أن يخفض علمنا كعقاب.. ليست هناك حاجة لتحويل لغتنا إلى لغة أي شخص.. افعلوا ما يقوله القانون واتركوا الشعبوية والمهرجانات جانبا".





מגיע לה להיענש…אבל לא פחות ממך. זו שפה שאתה מבין? אתה כזה תת רמה ובושה למדינה. לא מספיק נזק עשית עד שבת השחורה, עכשיו גם בכל הזדמנות אתה מחבל בכל מאמצי ההסברה ע׳י אזרחי המדינה. בכל ספייס וציוץ אנטי ישראל אנחנו נאלצים גם לענות איך פושע כמוך הגיע לממשלה. — Netalie Nadivi (@NetalieNadivi) November 19, 2023

1. הדגל שלנו לא עונש! אל תעניש איתו תומכי טרור. איש לא שווה שנהפוך את הדגל שלנו, לעונש.

2. אין צורך להמיר את שפתנו לשפה של אף אחד. זה וואטבוטיזם הכי מסוכן!!!!

*תעשה מה שהחוק אומר ותשאיר את הפופליזם והפסטיבלים, בצד. — 🇮🇱יפה טבג'ה - yaffa tebeje (@TebejeYaffa) November 19, 2023



وقالت نيتالي نافيدي، إنها تستحق العقاب ولكن ليس أقل منك هل هذه لغة تفهمها؟، أنت وعار على البلد، ألم تكتف بالضرر الذي سببته حتى السبت الأسود!، والآن أيضا في كل فرصة تخرب جميع الجهود الإعلامية التي يبذلها مواطنو البلاد، ومع كل تغريدة مسيئة ومعادية لإسرائيل، نضطر إلى الرد على كيفية وصول مجرم مثلك إلى الحكومة.





وقال هاكول ميتومتام: "إنه لأمر مدهش كيف تجسد هذه التغريدة كل ما أنت عليه بالضبط، ‏كلمات فارغة، صفر عمل، صفر نتائج".

זה מדהים איך הציוץ הזה מגלם בדיוק את כל מה שאתה

מילים ריקות, פניה לבייס, אפס עבודה, אפס תוצאות🤡 — Hakol Metumtam (@Mango40946460) November 19, 2023



وكتب سورين ناشوم: "باللغة التي يفهمونها!. ‏يا له من تعميم مقزز ووقح، حتى يشعر الكثير من المواطنين بأنهم متواطئون في مصير الكارثة الكبرى في تاريخ البلاد التي جلبتها علينا.. ‏بالنسبة لحماس، لم يغير الأمر شيئًا إذا كان بدويًا أو عربيًا أو يهوديًا، فقد قتل إسرائيليين".





"בשפה שהם מבינים "



איזו הכללה מגעילה וגסה , כל כך הרבה אזרחים מרגישים שותפות גורל על האסון הגדול בתולדות המדינה שהבאתם עלינו.



בשביל החמאס זה לא שינה דבר אם היה מדובר בבדואי , ערבי או יהודי , הוא הרג ישראלים. — Sorin Nachum (@Truedick) November 19, 2023



ودون ياريفوب: "شعبوية غير مسئولة. محكوم عليه بدعم الإرهابيين. القتلى هم خطأك. لن يساعدك ذلك".





פופוליסט חסר אחריות. תומך טרור מורשע. הנרצחים באשמתך. לא יעזור לך. — יריב אופנהיימר (@yarivop) November 19, 2023



وأكدت ماجي أوتسري: "لقد تمكنت حقًا من جعلني أشعر بالأسف تجاه المرأة التي سخرت من صور عمليات الاختطاف.. قرف".





אתה אשכרה הצלחת לגרום לי לרחם על אישה שלעגה לתמונות של חטופות. איכס. — מגי אוצרי (@MagiOtsri) November 19, 2023



وكتب أمير هيتسروني: "وأنت تعمل الشرطة الإسرائيلية في الأراضي غير الخاضعة للسيادة في إسرائيل. أنتم تخلقون المشاجرات، وتثيرون الحروب، وتحرضون العالم ضدنا، وعلى طول الطريق تفقدون دعم الجمهور العاقل مثلي في الحرب المهمة حقًا – ضد حماس".





אתה מפעיל משטרה ישראלית בשטח לא ריבוני של ישראל. בערך כמו שבלגיה תשלח שוטרים לישראל כדי לעצור אנשים שהם לא אוהבים בפתח תקווה. אתה מייצר מריבות, מעורר מלחמות, מסית את העולם נגדנו ועל הדרך מאבד את התמיכה של ציבור שפוי (כמוני) במלחמה החשובה באמת - נגד חמאס. — Amir Hetsroni (@AmirHetsroni) November 19, 2023



وكتبت له رونيت تزاش: "هل أنت في رياض الأطفال!"، وردت ليزي: "طفل كبير".





אתה ילד בגן? — Ronit Tzach 🇮🇱🇺🇦 (@gamanipo) November 19, 2023



وقال هادر راز: "كفاية من ذلك. هناك محكمة إذا كانت تستحق الذهاب إلى السجن.. نحن نستحق قيادة أفضل".





די עם זה

יש בית משפט אם מגיע לה שתלך לכלא

מגיע לנו הנהגה טובה יותר — hadar raz (@hadar33) November 19, 2023



وعلق راشد السعيد: "وسبق أن تم تصنيف إيتامار بن غفير كإرهابي حسب القوائم الأمريكية، قبل أن يضمه المتطرف بنيامين نتنياهو إلى حكومته، فلا عجب فيما تفعله الآن بالمواطنين، كما كنت دائما، أنت إرهابي!".





איתמר בן גביר סווג בעבר כמחבל לפי רשימות אמריקאיות, לפני שבנימין נתניהו הקיצוני כלל אותו בממשלתו, אז אין שום הפתעה במה שאתה עושה עכשיו לאזרחים, כמו שאתה תמיד היית כזה, אתה מְחַבֵּל! — راشد السعيدي | RASHID AL SAIDI (@RASHID7_ALSAIDI) November 19, 2023



وكتب القعقاع: "وهذا دليل على أنك جبان وليس لديك أي احترام، تخيل دولة نووية، ورابع جيش في العالم، و450 ألفا جنديا، ودخل قومي نصف تريليون دولار، ويتفاخر بتدمير متجر امرأة وأخذ قطعة أرض.. صورتها مع العلم الإسرائيلي!! المشكلة هي أنه وزير!!! أنت غبي جدا جدا".





זו הוכחה שאתה פחדן ואין לך כבוד תארו לעצמכם מדינה גרעינית, צבא רביעי בעולם, 450,000 חיילים, והכנסה לאומית גולמית של חצי טריליון דולר, והוא מתפאר בהריסת חנות של אישה ומצלם אותה עם דגל ישראל!! הבעיה היא שהוא א. שר בממשלה!!! אתה מאוד מאוד מאוד טיפש😂😂😂😂 — ⚔️القعقاع🇵🇸⚔️ (@ka3ka3tamimix22) November 19, 2023



وقال راشد: "أنا فخور بوضع هذا العلم في الحمام أو على السجادة لأدوس عليه لأن هذا هو مكانه الصحيح. ثانيا: لأنك مجرد من المروءة وناقص الأخلاق، تظهر شجاعة قلبك على امرأة مدنية ضعيفة لا حول لها ولا قوة! وأخيرا وليس آخرا، غزة ومقاومتها هزمت جيشكم هزيمة نكراء، وإذا كنت شجاعا فلنراك وجها لوجه أيها الجبان".





