أحيا المئات في العاصمة الإيطالية روما، ذكرى أطفال غزة في يوم الطفل العالمي، وذلك في ظل العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع، وأسفر حتى الآن عن استشهاد آلاف الأطفال.

وبالتزامن مع إحياء يوم الطفل العالمي، قالت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، إن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب، استُشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات الوطن، مشيرة إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية.