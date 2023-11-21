ملفا المياه والنفط يتصدران أعمال اللجنة العراقية - التركية للتعاون

انطلقت في بغداد، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 19 للجنة العراقية - التركية للتعاون المشترك وتستمر يومين.

وذكرت وزارة التجارة العراقية في بيان صحفي، أن الدورة بدأت اليوم برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير النفط حيان عبد الغني عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة والغابات التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وأوضحت أن أعمال اللجنة ستستمر يومين، وسيتم خلالها مناقشة كل الملفات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملتها ورقة الجانبين بمجالات التعاون في التجارة والمياه والزراعة والصحة والنفط والغاز، بما يخدم مصالحهما المشتركة لغرض إدارجها ضمن محضر اللجنة الذي سيتم التوقيع عليها.

وبحسب البيان، سيجري الوزير التركي سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وعدد من الوزراء.

ويشهد ملفا المياه والنفط بين العراق وتركيا تعقيدات كبيرة بين الجانبين فيما تشهد المبادلات التجارية انتعاشا واسعا، فضلا عن حصول الشركات التركية على عقود كبيرة في مجالات البناء والاعمار في مناطق مختلفة من البلاد.