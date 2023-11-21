مسئول إسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى تتضمن وقف إطلاق النار لـ4 أيام والإفراج عن 50 محتجزا

قال مسئول إسرائيلي، إن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين تشمل وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، والإفراج عن 50 محتجزًا إسرائيليًا لدى المقاومة الإسلامية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الصفقة تشمل الإفراج عن المحتجزين من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى إطلاق سراح 12 محتجزًا يوميًا.

ولفت إلى أن «الجيش سيواصل احتلال الجزء الشمالي من قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار».

وأوضح أن «الأجهزة الأمنية كافة؛ الجيش والشاباك والموساد تؤيد صفقة إطلاق سراح المحتجزين»، قائلًا إن «حماس بإمكانها إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزًا».

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى نهايتها، موضحة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن الأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الأولوية حاليًا في المفاوضات هي لوقف الحرب وللجانب الإنساني في قطاع غزة، معقبًا: «متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها لمصر وقطر في المفاوضات مع إسرائيل.