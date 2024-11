أيرلندا تدعو إلى احترام استقلالية الجنائية الدولية وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا مايكل مارتن، تأييد بلاده للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

ودعا في بيان، اليوم الخميس، جميع الدول إلى «احترام استقلال ونزاهة الجنائية الدولية، وعدم القيام بأي محاولات لتقويض المحكمة».

وأشار إلى أن «بلاده تعهدت بدفع 3 ملايين يورو، كمساهمات طوعية، للمحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي».

The ICC today decided to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant and Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri for alleged crimes against humanity and war crimes in Israel and Palestine.



