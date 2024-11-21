 أيرلندا تدعو إلى احترام استقلالية الجنائية الدولية وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها - بوابة الشروق
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أيرلندا تدعو إلى احترام استقلالية الجنائية الدولية وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها

هديل هلال
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 5:03 م

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا مايكل مارتن، تأييد بلاده للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

ودعا في بيان، اليوم الخميس، جميع الدول إلى «احترام استقلال ونزاهة الجنائية الدولية، وعدم القيام بأي محاولات لتقويض المحكمة».

وأشار إلى أن «بلاده تعهدت بدفع 3 ملايين يورو، كمساهمات طوعية، للمحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي».

 

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكاب جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.

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