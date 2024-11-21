أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه

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جالانت: قرار الجنائية سابقة خطيرة ضد الحرب الأخلاقية

علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقول إن "العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة بنفس المكانة"، بحسب تعبيره.

وأضاف جالانت: "العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين".

وتابع: "القرار يشكل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل. ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".