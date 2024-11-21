صحيفة فنلندية: الناتو سيبدأ في مراقبة البنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق

ذكرت صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية أن حلف "الناتو" سيبدأ بمراقبة البنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق اعتبارا من ديسمبر المقبل على أساس المركز البحري للحلف في فنلندا.



وأوضحت الصحيفة: "في شهر مايو، افتتح الناتو مركز CUI (المركز البحري لأمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر)، والذي تتمثل مهمته في الاهتمام بأمن آلاف الكيلومترات من خطوط أنابيب الطاقة تحت الماء والكابلات البحرية، وقد قدم رئيس القسم النرويجي نموذج عمل لوسائل الإعلام الفنلندية والدولية يوم الأربعاء في مدينة توركو".



وأضافت: "سيتم تنفيذ مراقبة البنية التحتية تحت الماء باستخدام برنامج يجمع البيانات من نظام التعرف الآلي (AIS)، الذي يسجل معلومات حول موقع السفن وصور الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار خطوط الأنابيب".

وأشارت بأن "أجهزة الاستشعار موضوعة على خطوط أنابيب النفط والغاز، وليست على كابلات الاتصالات، كما أن عرض برنامج لحماية البنية التحتية تحت الماء لا يرتبط بأضرار في كابلات الاتصالات في بحر البلطيق".

وأفادت قنوات تلفزيون سويدية محلية، في وقت سابق، بأن كابل اتصال تحت مياه البلطيق بين السويد وليتوانيا تعرض لأضرار، وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في الأيام الأخيرة.

وقالت شركة التشغيل الفنلندية "Cinia Oy" يوم الاثنين الماضي إنه تم اكتشاف خلل في كابل الاتصالات تحت البحر بين فنلندا وألمانيا "سي - لايون 1".

وأعلنت ألمانيا وفنلندا في وقت لاحق أنهما تشعران بالقلق بشأن الأضرار التي لحقت بالكابل، وأن التحقيق جار.