تقرير سوداني: قوات الدعم السريع تقتل 69 شخصا بوسط البلاد

أفاد تقرير سوداني، اليوم الخميس، بمقتل 69 شخصا على أيدي قوات الدعم السريع بقرية ود عشيب في محلية شرق الجزيرة بوسط البلاد.

ووفق ما نشرته صحيفة (الراكوبة) السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم: "تشن قوات الدعم السريع منذ قرابة الشهر، حملات على أساس انتقامي ضد سكان الولاية، في أعقاب انشقاق قائدها بالجزيرة أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش السوداني، خلّفت مئات القتلى والجرحى، بجانب نزوح الآلاف، وسط تقارير عن عمليات تهجير قسري واغتصاب وسلب ونهب".

وقالت منصة مؤتمر الجزيرة، في بيان أمس الأربعاء، إن قوات مليشيا الدعم السريع قتلت منذ أول أمس الثلاثاء 42 من المدنيين رمياً بالرصاص، فيما توفي 27 آخرون جراء الحصار وانعدام العلاج"، حسب ما أوردته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت ود عشيب منذ الخميس الماضي، ونهبت وروعت السكان وفرضت عليهم حصارا محكما.

وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي، على معظم مناطق ولاية الجزيرة، باستثناء مدينة المناقل والمناطق المجاورة لها والتي تمتد حتى حدود ولاية سنار جنوباً وغرباً حتى ولاية النيل الأبيض.

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمندلعة منذ أبريل 2023، في مقتل وإصابة عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني؛ مما جعلها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.