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بوتين: روسيا اختبرت صاروخا جديدا متوسط المدى في هجوم على أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 8:34 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا اختبرت صاروخا جديدا متوسط المدى فى هجوم على أوكرانيا وحذر من أنها قد تستخدم صواريخها الجديدة ضد دول سمحت لكييف بإطلاق صواريخها على روسيا.

وأضاف بوتين خلال خطاب بثه التلفزيون العام أن الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا اليوم الخميس جاء كرد فعل على الضربات الأوكرانية لأراض روسية بصواريخ أمريكية وبريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلن بوتين أن روسيا سوف توجه تحذيرات مسبقة إذا شنت المزيد من الهجمات باستخدام مثل هذه الصواريخ ضد أوكرانيا كي تتيح للمدنيين الإجلاء إلى أماكن آمنة.

وحذر من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية.


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