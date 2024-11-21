باريس عن إمكانية اعتقال نتنياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية: الوضع معقد قانونيا

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد فعل باريس على أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، سيكون «متوافقا مع مبادئ المحكمة».

وامتنع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن توضيح الطريقة التي ستتصرف بها بلاده إذا دخل نتنياهو الأراضي الفرنسية، واصفًا الوضع بأنه «معقد» من الناحية القانونية.

وأضاف: «نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي، ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.