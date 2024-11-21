3 شهداء في قصف الاحتلال منطقة ميراج بمدينة رفح الفلسطينية

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن الاحتلال قصف منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قنبلة صوب مجموعة من الموطنين غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.