انتقد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة بوتسوانا.

وتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا، بهدف لمثله، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تأهل لها سلفًا منتخبنا.

وانتقد حسام حسن عقب مباراة بوتسوانا، التصريحات التي تقلل من إنجاز منتخب مصر، وعدم إعطاء المنتخب حقه في وسائل الإعلام.

وقال جمال حمزة في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «تصريحات حسام حسن؟ غير موفقة، الناس عمرها ما هتكست هو فاكر بالتصريحات دي الناس هتكست، لا الناس هتزود الكلام».

وأضاف: «مفيش حد هيمسك منتخب مصر مش هيتعرض لانتقادات حتى وأنت بتكسب ولو بتلعب كويس ومفيش نتائج هي دي الكورة».

وأكمل: «أنت المفروض في موقع مثير للجدل عمومًا حتى لو متكلمتش، شايف إن هو وإبراهيم حسن مركزين في حاجات برا الملعب مش هتفيد بحاجة، الناس هتنتقد حتى لو بتكسب وده طبيعي في العالم كله، والناس مش هتسكت».