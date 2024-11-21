الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكاب جرائم حرب في غزة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال ضد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، اتهمت المحطمة نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال.

وقد تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها «سرية»، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات.

وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت، يتحملان المسئولية الجنائية عن الجرائم التالية: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وقالت المحكمة إن نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية الجنائية، باعتبارهما مسئولين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

وذكرت أن المسئولين الإسرائيليين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء.

ولفتت إلى أنهما أعاقا دخول المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلا في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.

ونوهت أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة.

وأضافت أن مسئوليتهما عن قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، كان له تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.