البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات تهديدات كيان الاحتلال الاسرائيلي بضرب العراق، مؤكدًا دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

واستنكر البرلمان العربي توجه كيان الاحتلال بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الأولى بالكيان المحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في فلسطين المحتلة على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانه الغاشم على لبنان.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية تعصف بالأمن والإستقرار في المنطقة