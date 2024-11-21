ثوران بركان ريكيانيس في آيسلندا للمرة السابعة منذ ديسمبر الماضي

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب آيسلندا أمس، للمرة السابعة منذ ديسمبر الماضي، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا.

وأدى الثوران إلى تكون شق بركاني يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، مما يعكس النشاط الجيولوجي المستمر في المنطقة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة للثورانات البركانية في البلاد.

وقال مكتب الأرصاد إن هذا الثوران أصغر بكثير من الثوران الأخير الذي بدأ في 22 أغسطس الماضي، حيث يقدر معدل تدفق الحمم البركانية في الوقت الحالي بنحو 1300 متر مكعب في الثانية.

وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على أن نشاط الثوران سوف يزداد، مشيرا إلى أنه لا يهدد في الوقت الراهن أي بنى تحتية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البركان هو السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر الماضي، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أي ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى مارس 2021، حيث يوجد 33 نظاما بركانيا نشطا في آيسلندا التي تواجه النار والجليد في وقت واحد، وهو أكبر عدد براكين في بلد أوروبي.