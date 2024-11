عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت دعوة حق

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، «دعوة حق وعدل».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد، حتى لو انضمت المعارضة بشكل مثير للشفقة إلى الحكومة المجرمة واستخدمت الشعار البالي والمضلل: (معاداة السامية)».

وشدد على أنه «لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون الدولي والعدالة الإنسانية».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.

The truth cannot be hidden forever, even if the opposition pathetically joins forces with the criminal government and uses the worn-out and deceptive slogan: “anti-Semitism”. No! It is not! It is a a right and descent call for justice. No one should be above the international law…