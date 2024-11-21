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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:15 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:15 م

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان الكرملين: «أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم التطرق خلالها إلى قضايا الشرق الأوسط، في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة. واتفق الطرفان على إجراء اتصالات على مختلف المستويات».

وأشار البيان إلى أن الاتصال شهد مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والنقل واللوجستيات والإنسانية، مضيفًا أنه «تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة».

وشهد الاتصال النظر في مختلف جوانب العمل المشترك في إطار «أوبك+»، والتي تسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الشكل.

وأشار البيان إلى أن الطرفين عبرا عن الالتزام المتبادل بمواصلة توسيع العلاقات الودية التقليدية ومتبادلة المنفعة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بينهما في موسكو في أكتوبر 2023.

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