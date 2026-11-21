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أعربت اليابان عن قلقها من احتمال تحول الإطار الثلاثي إلى حدث دوري منتظم، وذلك عقب عقد الولايات المتحدة والصين وروسيا قمة ثلاثية غير مسبوقة أمس الأول الخميس.

وفي أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي محادثات هاتفية مع ترامب لتأكيد التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة "جيجي برس" اليابانية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو أمس الجمعة، شدد كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا قائلاً: "سنتواصل عن كثب مع حلفائنا والدول ذات التوجهات المماثلة، وسنعمل على صون وتعزيز نظام دولي حر ومنفتح" .

وتحرص اليابان على الحفاظ على النظام الدولي القائم، بما في ذلك من خلال تعزيز سيادة القانون.

وفي إعلان سلام مشترك صدر عقب القمة، أكد رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا التزامهم بـ "الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

وقال مسؤول حكومي ياباني: "شعرنا بالارتياح لعدم اتخاذ أي قرارات كبرى في القمة".