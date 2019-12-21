 الأرصاد: بداية الشتاء «كويسة».. واستقرار الحالة الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: بداية الشتاء «كويسة».. واستقرار الحالة الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

هديل هلال
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 9:16 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 9:16 م

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ جغرافيًا بمصر، معقبًا: «بداية الشتاء كويسة ولا توجد تقلبات جوية حتى الآن».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «حالة الجو مستقرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية»، لافتًا إلى «ميل الطقس إلى الدفء خلال ساعات النهار لزيادة عدد فترات سطوع الشمس».

وأشار إلى «انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع، بمجرد غياب أشعة الشمس، وزيادة الفارق ما بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى عن عشر درجات مئوية ببعض المدن»، متوجهًا بالنصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم.

وحذر من الشبورة المائية الكثيفة وخاصة عند الاقتراب من الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى استمرارها من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحًا، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية معها بشكل كبير.

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