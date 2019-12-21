

نستعد لتصوير المسلسل الأسبوع المقبل وجارٍ ترشيح باقى الأبطال

أبدى المنتج جمال العدل سعادته بعودة التعاون بين المخرجة كاملة أبو ذكرى والفنانة نيللى كريم فى عمل درامى جديد من إنتاجه بعد غياب نحو 5 أعوام تقريبا منذ مسلسل «سجن النسا» إنتاج 2014.

وقال «العدل» فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»:

بعد ان حالت الظروف دون أن يستطيع المخرج أحمد مدحت مواصلة العمل فى مسلسل «النصابين» بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، فكرت على الفور فى الاستعانة بالمخرجة كاملة ابو ذكرى لتولى مهمة إخراج المسلسل خاصة اننى من أكثر الناس مؤمنين بها وبموهبتها وتميزها فى الإخراج وسبق وأن قدمنا «سجن النسا» ومسلسل «واحة الغروب»، والعملين لا يزالان حديث الناس حتى الآن، ويحققان نسبة مشاهدة كبيرة مع اعادة عرضهما من جديد، اضافة إلى اننى كنت اتمنى أعيد التعاون بين نيللى وكاملة مرة اخرى، لأن هذا الثنائى اذا تواجدا فى أى عمل حققا نجاحات كبيرة سواء فى السينما أو التليفزيون وهناك حالة تفاهم وحب وتقدير متبادل بينهما وإيمان كل منهما بموهبة الاخرى، وهو ما يضيف للعمل عناصر قوية للنجاح وهو ما أسعى إليه وأتمناه من كل قلبى، فلقد اعتاد المشاهد من شركتنا أن نقدم له أعمالا قوية ومحترمة تحترم عقله وبيته وتحتوى على رسائل هامة وبناءة، وعليه سعدت بتفاعل كاملة معى منذ اللحظة الاولى لعرض المشروع عليها وشرعنا على الفور للعمل.

وعن أسباب انسحاب المخرج أحمد مدحت من العمل وهو صاحب الفكرة والمعالجة كما اكد فى البوست الذى كتبه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء اعلانه خبر الانسحاب الذى كان مفاجئا للجميع فقال جمال العدل:

حدثت ظروف خاصة به ادت لانسحابه وهو الانسحاب الذى تم بشكل غاية فى الرقى والاحترام فأحمد من المخرجين المتميزين والذى سبق وتعاونا معا من قبل، ويجب الإشادة بما فعله قبل رحيله من العمل؛ حيث حرص على التواصل مع فريق الكتابة وشرح لهم ظروف انسحابه وتوصيتهم على العمل، مشيدا بالجهة الإنتاجية، وعلاقتى به حتى آخر لحظة كانت ظريفة للغاية وربما فهم البعض من البوست الذى كتبه على الفيسبوك ان هناك مشاكل بيننا ولكن هذا غير صحيح، فالرجل انسحب من العمل بهدوء وأنا تفهمت ظروفه.

وعن المشاهد التى قام بتصويرها خاصة ان المسلسل مؤجل من العام الماضى فقال المنتج جمال العدل:

منذ ان أعلنا عودة العمل على هذا المسلسل من جديد بعد تعاقدى مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهذا الأمر كان محسوما، فكان القرار إلغاء هذه المشاهد والتعامل مع المسلسل من جديد فلقد مر عام على تصويرها وبالطبع حدث تغيير فى شكل الأبطال ولو كان أحمد مدحت مستمر فى المسلسل كان سيبدأ التصوير من جديد وهو ما ستفعله كاملة ابو ذكرى الآن، وهى حاليا مشغولة بمرحلة ترشيح الأبطال حتى نبدأ التصوير سريعا.

وبسؤاله عن الحالة الصحية للفنانة نيللى كريم بعد إجرائها لعملية دقيقة خارج مصر أخيرا قال:

نيللى عادت لمصر منذ اسابيع وهى الحمد لله تتمتع بصحة طيبة للغاية ولديها شغف كبير لعودتها للعمل وهناك بروفات ترابيزة تجرى حاليا وتجمع بين كاملة ابو ذكرى وبطلى العمل نيللى وآسر والكل فى حالة حماس شديد وأتصور انه مع نهاية الاسبوع المقبل سنبدأ تصوير اول المشاهد.

يذكر ان المسلسل من تأليف عمرو الدالى واحمد وائل وبطولة نيللى كريم وآسر ياسين وبيومى فؤاد ومصطفى درويش وهو عمل اجتماعى كوميدى يحكى قصة نصابة وشريكها نصاب يخوضان مغامرات عديدة.