الحكومة السودانية والحركة الشعبية يحرزان تقدما في مفاوضات السلام بجوبا

قال عضو وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان ديو مطوك إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الحكومة السودانية و(الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو).

وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان - أن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عقد جلسة مفاوضات اليوم مع "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو"، تناولت القضايا المطروحة للتفاوض.

وأوضح عضو وفد الوساطة ديو مطوك أن النقاش كان مسؤولا، وسادته روح وطنية عالية من أجل السلام، مضيفا أن التفاوض أحرز تقدما كبيرا، وتبقت جزئية بسيطة، وقررنا تأجيل التفاوض بين الجانبين إلى يوم غد.