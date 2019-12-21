المنشآت السياحية تطالب بمنح أعضائها بجنوب سيناء مهلة سنة لتوفيق أوضاعها بمنع الشنط البلاستيكية

أعدت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة مذكرة لعرضها على الدكتورة راينا المشاط ، وزير السياحة ، تطالب فيها بمنح المنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء ، مهلة لمدة عام ، لتوفيق أوضاعها بشأن إستخدام استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.

*ودعت الغرفة فى المذكرة ، إلى ضرورة منح المنشآت السياحية لهذه المهلة ، لإيجاد بدائل للأدوات البلاستيكية المستخدمة فى الغذاء وخاصة الشنط البلاستيكية ، مؤكدة على أن هذه المنشآت تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنوياً وليست يومية أو شهرية .*

*وأشارت الغرفة، إلى إنها تلقت إستغاثات من أعضائها بمحافظة جنوب سيناء يطلبون منحهم مهلة حتى يمكنهم من التخلص من الحقائب البلاستيكية من خلال المخزون لديهم ، والعمل على إيجاد بدائل لها من خلال موردين متخصصين فى توريد هذه البدائل، بدلاً من تعرضهم لخسائر نتيجة قيمة ما يتم إعدامه من شنط بلاستيكية بمخازنها .*

وأوضحت الغرفة فى المذكرة، إنه لا يمكن تطبيق قرار بمنع تداول الشنط البلاستيكية والأدوات البلاستيكية الأخرى مثل الشاليمو، وغطاء المشروبات المثلجة والساخنة ، فجاءة دون منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها مثل حدث فى البحر الأحمر وتطبيق قرار منع تداول الشنط البلاستيكية فى منطقة الغردقة فقط ، مع العلم بأن عدد المنشآت العاملة فى منطقة جنوب سيناء الأعضاء بالغرفة يفوق أعداد المنشآت بالبحر الأحمر ورغم ذلك إستجابت ونجحت فى إيجاد بدائل بدائل لهذه الأدوات في تقديمها لمنتجاتها لروادها وزبائنها لها خلال هذه المهلة .

وجددت الغرفة تأكيدها على أن السياحة أولى القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.