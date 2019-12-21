انطلاق المؤتمر العلمي السابع لمستجدات أمراض الدم والأورام بداية يناير بالزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق، عن تنظيم المؤتمر السابع لأمراض الدم والأورام والتمثيل الغذائي ونقص المناعة في الأطفال، على مدار يومي 2 و3 يناير المُقبل، بالمركز العلمي بمستشفى "الجراحة" التابعة لكلية الطب البشري، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالسلام عيد، عميد الكلية.

وقالت الدكتورة ليلي شريف، رئيسة المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات حول أمراض الدم والأورام والتمثيل الغذائي ونقص المناعة في الأطفال، من خلال عدة جلسات علمية يشارك فيها نخبة من أساتذة أمراض الدم وأورام الأطفال.

وأضافت رئيسة المؤتمر، أن الدكتور إلهامي رفقي، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بجامعة الزقازيق، رئيس الجمعية الإفريقية لأورام الأطفال، سيُلقي محاضرة حول العلامات الخطيرة والمُنذرة التي تساعد في التشخيص المبكر لأورام الأطفال، فيما يُلقي الكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم وأورام الأطفال، محاضرة عن الجديد في أسباب وتشخيص وعلاج تضخم الغدد الليمفاوية في الأطفال.

كما تلقي الدكتورة ميرفت عطفي، أستاذ أمراض الدم وأورام الاطفال بجامعة الزقازيق، محاضرة عن الأسرار والأمور التي تختبيء خلف عباءة سرطان الأطفال.