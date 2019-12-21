تنظم دار الشروق، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة العامة، حفل مناقشة كتابى «سينمانيا» و«وجوه لا تنسى» للكاتب الصحفى والناقد الفنى محمود عبدالشكور، الصادرين عن «دار الشروق»، وذلك الثلاثاء 24 ديسمبر، فى الساعة 6 مساء، بمقر المكتبة فى 42 شارع العروبة، مصر الجديدة.

الجدير بالذكر أن كتاب «سينمانيا ــ الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها» باكورة أعمال الناقد الكبير فى النقد السينمائى؛ ضمن مشروع طموح يتناول موضوعات وقضايا تتناول جميعا جماليات الفن السابع وتحليل الأفلام، عكف عليه المؤلف قرابة العشرين عاما.

ويخاطب «سينمانيا» هواة السينما وهواة النقد الفنى أيضا، ويقدم لمن يرغب فى أن يخطو خطواته الأولى إلى عالم النقد الفنى نصائح وخلاصة لتجربة طويلة تُعده لبداية الطريق والعناصر التى يجب على الناقد معرفتها ودراستها، وإذا كنت من محبى الأفلام والسينما فستجد متعة كبيرة فى قراءة هذا الكتاب، وذلك لأن مشاهدة فيلم بعين واعية لجماليات العمل السينمائى تزيد من متعة المشاهدة.

ويعد كتاب «وجوه لا تنسى ــ بورتريهات عن مشخصاتية مصر»، إبحارا رائعا فى ذاكرة السينما؛ حيث يجمع لنا المتذوق الفنى محمود عبدالشكور، من أفلام الأبيض والأسود والألوان بورتريهات لفنانين ووجوه لا يمكن أن ننساها؛ لما قدَموه من أعمال مُحَبَبة ــ الأبطال منهم أو أصحاب الأدوار الثانية ــ فأحببناهم وحفظنا وردَدنا عباراتهم الشهيرة.

فى هذا الكتاب، قراءة شائقة ومبسطة عن حياتهم وظروف عملهم وربما درجات القرابة التى تربطهم بفنانين آخرين، ستُجِدد لديك ذكريات ممتعة مع كل اسم وكل عمل تقرأ عنه.

ويشار إلى أن محمود عبدالشكور؛ ناقد سينمائى وأدبى، ونائب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية، واشترك فى لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية.