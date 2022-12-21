 الصحة العالمية تطلب معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة كورونا في الصين - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تطلب معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة كورونا في الصين

شعار منظمة الصحة العالمية على مقرها في جنيف. أرشيف رويترز
شعار منظمة الصحة العالمية على مقرها في جنيف. أرشيف رويترز
وكالات:
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 6:28 م

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الأربعاء عن "قلقه البالغ" حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بفيروس كورونا في الصين، طالباً من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "منظمة الصحة قلقة جداً لتطور الوضع في الصين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

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