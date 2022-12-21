 وزيرا خارجية النمسا وسلوفينيا يزوران الجبل الأسود لبحث تهدئة الوضع السياسي - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية النمسا وسلوفينيا يزوران الجبل الأسود لبحث تهدئة الوضع السياسي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:44 ص

توجه وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الجبل الأسود في زيارة مشتركة مع نظيرته في سلوفينيا تانيا فاجون، لبحث تهدئة الوضع السياسي في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، أن شالينبرج وفاجون، سيعقدان اجتماعات عمل في بودجوريتشا، نيابة عن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لتقييم الوضع في جمهورية الجبل الأسود وإيجاد حلول للمساعدة في تهدئة الوضع السياسي في البلاد.

يشار إلى أن النمسا تدعم دول غرب البلقان الست ومنها الجبل الأسود من أجل تسريع مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تأمين الحدود الشرقية للاتحاد ضد النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة.


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