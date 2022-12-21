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تقارير: الرئيس الأوكراني يلتقي بايدن في واشنطن اليوم الأربعاء

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 12:54 ص

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "بانشبول نيوز" الأمريكية، عن 9 مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع قيادات الكونجرس ورؤساء لجان الأمن القومي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف التقرير أنه خلال الزيارة، التي ستكون أول زيارة خارجية يقوم بها زيلينسكي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، قد يلقي الرئيس الأوكراني كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس.

وأكدت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية الخبر، مضيفة أن زيلينسكي سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، ليحثه على تزويد كييف بمنظومة الصواريخ باتريوت.

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