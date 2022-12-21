زيلينسكي يتعهد باستعادة كل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده اليوم الأربعاء، مكررا الوعود باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها بما فيها شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني -حسبما أوردت صحفية "ذا هيل" الأمريكية- "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل، وما هو متوقع وغير متوقع، حتى يحصل أبطالنا على كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر. والحصول على النتائج التي يتوقعها جميع الأوكرانيين".

وأضاف: "هذه منطقتنا في لوهانسك، هذه هي جنوبنا في أوكرانيا، هذه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أوكرانيا لن تترك أي شيء خاص بها للعدو".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس بايدن في البيت الأبيض اليوم، ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن تقديم ملياري دولار أمريكي إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت.

كما سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونجرس مساء اليوم بتوقيت واشنطن وتأتي الزيارة غير المسبوقة في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب في العام الجديد، مع وعود لكبح جماح إنفاق الحكومة الفيدرالية على أوكرانيا.

وفي موسكو، أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم /الأربعاء/ أن تهديد نظام كييف بتصنيع "قنبلة قذرة" قائم، لافتا إلى أن أوكرانيا لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.

وقال أليانوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بالطبع، من الناحية النظرية ، تمتلك أوكرانيا الإمكانات اللازمة لتصنيع قنبلة قذرة. ليست هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهود لهذا الغرض، خاصة وأن أوكرانيا منذ العهد السوفيتي كانت دولة متقدمة في المجال النووي".

كما أشار إلى أن أوكرانيا تمتلك قدرا كبيرا من التكنولوجيا والمعرفة، وحقيقة أن كييف لديها مثل هذه الخطط لتصنيع قنبلة قذرة، "فهناك بالفعل مثل هذا التهديد "، بحسب قوله.

وأضاف: "أخبرنا شخص ما في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك ما يقرب من خمسة آلاف منشأة بها مواد مشعة على الأراضي الأوكرانية حيث من الممكن تقنيا صنع قنبلة قذرة".

يُشار إلى أن روسيا اتهمت أوكرانيا سابقا بالإعداد لاستخدام "قنبلة قذرة"، وهو الأمر الذي رفضته بشدة دول الغرب وكييف، محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع وسط تصاعد التوترات بين البلدين.