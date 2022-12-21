مرتضى منصور لـ جمهور الأهلي: «كل أرقام الرعاية اللي بيقولها الخطيب غير صحيحة»

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شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم الدولي طارق مجدي، الذي قاد مواجهة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز.

وسجل النادي الأهلي هدف الانتصار أمام نظيره فاركو في الوقت المُحتسب بدل الضائع، من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك بيكسب دايما بجهده وبعرقه، مش محتاجين مساعدة من الحكام، وما فعله طارق مجدي في مباراة الأهلي وفاركو فاق الوصف».

وأضاف رئيس الزمالك «مجدي احتسب 6 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة، وبعد ذلك زود دقيقة ونصف كمان لحد ما الأهلي يكسب يعني».

وتابع منصور: «طارق مجدي أكثر من سيد عبد الحفيظ في أهلاويته، ولحد أمتى المجاملات دي هتفضل موجودة، الأهلي مش محتاج ده ولا تاريخه كمان».

وتطرق للحديث عن أحمد أيوب مدرب فريق حرس الحدود، قائلا: «الأخ أحمد أيوب لابس كاب احمر في مباراته أمام الزمالك، وفاكر لما تلبسه هنقول ياماما وبتتفائل يعني، اديك شيلت 4 مننا».

وأتم: « يا جمهور الأهلي كل أرقام الرعاية اللى بيقولها الخطيب ليكم غير صحيحة تماما».