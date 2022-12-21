فيتوريا : أثق في اللاعب المصري لتطور كرة القدم خلال الفترة المقبلة

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يطالب بتأهيل المدربين و الاهتمام برخص التدريب و إقامة دورات بصفة مستمرة ، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب جيد بدون مدرب جيد ، وفي البرتغال يتم إقامة دورت أسبوعياً للمدربين للتعريف بأحدث أساليب التدريب.

أضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، أن هناك حلول لتطور الكرة المصرية أهمها كفاءة و إعداد المدربين ، و أعلم أن الرخص أو الدورات متوقفة هنا في مصر منذ أكثر من 6 سنوات ، و التطور والعلم أمر ضروري للمدربين و مواكبة الأساليب الجديدة في الكرة العالمية ، و أنا أمتلك 800 مباراة في مسيرتي و 70 مباراة أوروبية و العديد من الشهادات ونفس الامر للمدربين الكبار الذين يستمرون في تلقى العلم ومتابعة الدورات الجديدة وهذا أمر طبيعي للمدرب الراغب في النجاح .

تابع المدير الفني لمنتخب مصر: «أتمنى تكرار تجربة محمد صلاح و محمد النني و أحمد حجازي و تريزيجيه والسماح بخروج اللاعبين للإحتراف في سن صغير ، ومصر تمتلك لاعبين صغار أقوياء وإحترافهم مبكرًا يمنح المنتخبات المصرية قوة».

وأتم فيتوريا: «أثق في مصر و اللاعب المصري و قدرته على التطور و الرهان على اللاعبين الشباب ، و أقترح بأن يتم السماح بمشاركة فرق الدوري الممتاز من اللاعبين الصغار في القسم الثاني لإعدادهم أو إنشاء بطولة قوية تشهد مشاركة اللاعبين الصغار ، لتجهيزهم ، و ذلك بهدف تجهيز اللاعبين لكأس العالم 2026 ، ولا بد أن نعمل على تطوير هذه الرؤية الآن ، والعمل كمنظومة واحدة بداية من اتحاد الكرة مروراً بجميع العاملين في المجال الرياضي».