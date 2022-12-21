 فيتوريا: كريم فؤاد ضمن حساباتي في الفترة المقبلة.. وأكرم توفيق ينقصه بعض الفنيات - بوابة الشروق
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فيتوريا: كريم فؤاد ضمن حساباتي في الفترة المقبلة.. وأكرم توفيق ينقصه بعض الفنيات

الشروق
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 2:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 2:41 ص

علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مستوى بعض اللاعبين في الدوري المصري ، حيث أكد أن محمود حماده لاعب فاركو لاعب مميز و مشروع جيد نجحنا في البناء عليه خلال الفترة الماضية وظهر بمستوى جيد في الوديات الثلاث التي خاضها منتخب مصر أمام النيجر و ليبريا و بلجيكا.

أضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، أن سيد زيز لاعب مميز و يستطيع اللعب في أكثر من مركز وهذا أمر مهم للاعب كرة القدم و أي جهاز فني .

و أثنى فيتوريا على أكرم توفيق و أنه لاعب مميز و يمتلك إمكانيات رائعة وفور قدومنا لمصر لتولي القيادة الفنية كان مصاب وقتها ، وتواجد معنا في المعسكر الأخير ولعب أمام بلجيكا وظهر بمستوى رائع ، ولكن ينقصه بعض الأمور لتطويرها خلال الفترة المقبلة و هذا طبيعي.

كما تطرق المدير الفني لمنتخب مصر عن كريم فؤاد و أنه لاعب صغير السن يعجبني مستواه جدًا ويلعب في أكثر من مركز و هذا أمر جيد ووقت قدومي لمنتخب مصر كان يشارك هو و محمد هاني في مركز الظهير و الجناح الأيمن و تواجد معنا في المعسكر الأول أمام النيجر و ليبريا ، وهو ضمن حساباتي دائماً ، ولكن في المعسكر الثاني كنت أرغب في ضم لاعبين جدد مثل طاهر محمد طاهر و أحمد عبد القادر و كان يتواجد محمد صلاح و وزيزو وجميعهم يلعبون في مركز الجناح و أفشة .

وعند سؤال رأيه في رمضان صبحي لاعب بيراميدز ، قال فيتوريا : «رمضان لاعب يمتلك كفاءة عالية ولكن الإصابة أبعدته فترة عن فريقه إلى جانب ارتباط فريقه بمباريات في البطولة الكونفدرالية وقتها وبالتالي لم يتم استدعاءه للمنتخب».


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