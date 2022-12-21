إزالة 4 حالات بناء مخالف في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، حملاتها للتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاقي المدينة والمركز.

وقال قطاطو إن الحملة تمكنت من إزالة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية بمساحة ٧٥ مترا، ومبنى بالطوب الأبيض على مساحة ٧٥ مترا بمنطقة السعرانية بنطاق المدينة، وإزالة شدة خشبية لسقف طابق أول علوي بقرية الأمراء بمساحة ٨٠ مترا، فضلاً عن إزالة تشوينات بقرية البسلقون بمساحة ٢٠٠ متر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ووجه بتكثيف الحملات للتصدي لكافة أعمال البناء المخالف والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال، وتشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين.