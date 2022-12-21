الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقه العميق لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "قلقه العميق" لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيا الحركة إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/ إن "الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".

يذكر أن حركة طالبان قررت حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.



