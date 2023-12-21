أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ74 منح المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي مارتن سكورسيزي، الدب الذهبي الفخري عن إنجازاته طوال حياته في حفل توزيع الجوائز في قصر برليناله 20 فبراير 2024.

يقول مديرا مهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان: "بالنسبة لأي شخص يعتبر السينما بمثابة فن تشكيل القصة بطريقة شخصية وعالمية تمامًا، فإن مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له. لقد رافقت أفلامه تاريخنا كمتفرجين وبشر، وعاشت جازاته. وكما قال سكورسيزي نفسه ببلاغة شديدة، فإن الفيلم عبارة عن عرض يعترف بمدى الرعب الذي عاشه مجتمع أوسيدج، وهو فيلم قد يمنح أيضًا نوعًا من العزاء. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب مرة أخرى بصديق عزيز للمهرجان ونقدم له جائزة الشرف المرموقة".

ومنذ السبعينيات، أصبح المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أحد أكثر صانعي الأفلام تأثيرًا في عالم السينما، حيث شملت الأعمال الإخراجية للأمريكي الإيطالي ذو الجذور الصقلية وحدها أكثر من 70 فيلما، وكتبت العديد من أعماله تاريخًا سينمائيًا، كما أن تنوع أعماله فريد من نوعه.

من أشهر أفلامه سائق التاكسي 1975، السعفة الذهبية في كان 1976، الثور الهائج 1980، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة 1981، بعد ساعات 1985، أفضل مخرج في كان 1986، لون المال 1985 - 1986، الرفاق الطيبون 1990، كيب فير (1991، مسابقة برلينالة 1992)، عصر البراءة 1993، كازينو 1995، عصابات نيويورك 2002، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة 2003 وبأثر رجعي 2010، الطيار 2004، الراحل 2006، سلط الضوء (الفيلم الافتتاحي لبرلينالة 2008)، جزيرة شاتر (2010، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة)، هوجو 2011، ذئب وول ستريت 2013، الصمت 2016 والأيرلندي 2019.

أحدث أفلامه "قتلة زهرة القمر"، تم التصويت عليه مؤخرًا كأفضل فيلم لعام 2023 من قبل جمعية الأفلام الأمريكية الشهيرة "National Board of Review"، وتم اختياره كأحد أفضل 10 أفلام لهذا العام من قبل منظمة الفيلم الأمريكى، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كأفضل فيلم لعام 2023 من قبل "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر" ودائرة نقاد السينما في نيويورك.

مارتن سكورسيزي أيضًا ملتزم جدًا بالتراث السينمائي التاريخي من خلال مؤسسة الفيلم، يدعم ترميم وتوزيع الأفلام الكلاسيكية.

ويتعاون مهرجان برلين مع سكورسيزي في تقديم العديد من أفلامه، بما في ذلك فيلم الحفلة الموسيقية "تسليط الضوء على رولينج ستونز"، الذي افتتح المهرجان عام 2008.