استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

استُشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، اليوم الخميس، جراء تعرض منزلهما لقصف مدفعي إسرائيلي في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس الحدودية، ما أدى إلى استشهاد المسنة نهاد مهنا، وإصابة زوجها ماجد مهنا، وهما في العقد الثامن من عمرهما.

وأشارت إلى أنه منذ ساعات الصباح تتعرض أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أغارت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على بلدة كفر كلا.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل حارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب، كما ألقى القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.