طارق السيد: أزمة فتوح انتهت ويستعد لتجديد تعاقده مع الزمالك

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل موقف أحمد فتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء، من تجديد عقده مع الزمالك، بعد قرار إدارة النادي بإيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع.

بعد مغادرته رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، ثنائي الفريق، لمعسكر مباراة زد في بطولة الدورى العام، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وقال طارق السيد: «جلسة جمعت بين مسؤولي الزمالك ووكيل أحمد فتوح، عقب مباراة ساجرادا الأنجولي، التي أقيمت بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، هذه الجلسة شهدت حسم موقف فتوح بعد تدخل العديد من الشخصيات لتقريب وجهات النظر في العلاقة بين اللاعب ومجلس الإدارة».

وأضاف: «أكدت كثيرا خلال الفترة الماضية، عن عدم اجتماع فتوح مع أي من مسئولي الأهلي، موضوع أحمد فتوح تم حسمه داخل نادي الزمالك بنسبة 90%، بعد الجلسة التي تم عقدها مع وكيل اللاعب أمس، واثنين من مسئولي الزمالك".

"ومن بينهم حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، ومعه أحد أعضاء المجلس والمشرف على الكرة، حسين السيد، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك».

واختتم: «خلال الـ 48 ساعة القادمين سيكون التوقيع بشكل رسمي على تجديد عقد أحمد فتوح، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، أحمد فتوح سهل كل الأمور على الزمالك، وقرب المسافات بشكل كبير لأنه يريد البقاء داخل القلعة البيضاء، وهذه بشرى لجماهير الزمالك، فتوح خلال الـ 48 ساعة القادمة سيكون موقع داخل الزمالك، ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة على العقد».