القبض على سائق متخصص في سرقة الشقق السكنية بالطالبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق؛ لاتهامه بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الطالبية.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغات سرقة شقق سكنية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة وارتكابه 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدمًا "سيارة مستأجرة- تم ضبطها وبإرشاده ضُبط المسروقات ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.